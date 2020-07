Parma, Faggiano: "Siamo tutti dispiaciuti, i tifosi meritano un finale di stagione diverso"

"Siamo tutti dispiaciuti, io, la società, i giocatori e lo staff. I tifosi meritano un finale diverso e anche noi lo meritiamo". Parole e pensieri di Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma che ha parlato ai microfoni di 'DAZN' a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Napoli valido per la 35esima giornata di Serie A. "Queste partite - prosegue - possono essere indicative tanto e nulla per il mercato. Non posso esimermi dal dire che contro Inter e Roma non meritavamo di perdere e spero che anche oggi il Parma proverà a disputare un'ottima partita".