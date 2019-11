Parma, Faggiano: "Sogno Ibrahimovic, ma non possiamo permettercelo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha rilasciato una lunga intervista al tabloid 'The Guardian' per parlare del progetto che da anni sta portando avanti in Emilia. "Ci siamo strutturati come un club di Serie B mentre eravamo in terza divisione, questo era il segreto", ha dichiarato Faggiano che prosegue. C'è sempre stato un grande sentimento di unità e questo ha fatto la differenza".

Successivamente, Faggiano s'è soffermato sull'acquisto di Matteo Darmian dal Manchester United: "Abbiamo incontrato i rappresentanti del Manchester United al telefono e via e-mail, hanno capito le nostre esigenze e ci hanno aiutato con le richieste di Darmian. Il Manchester United si è comportato come ti aspetteresti che il Manchester United faccia e sono felice e orgoglioso di aver portato Darmian qui. Ricordo la prima telefonata con Matteo, volevo davvero capire se voleva venire qui e ho capito subito che stavamo acquistando una persona straordinaria con un grande spirito di sacrificio".

Nel corso dell'intervista, anche una battuta su Zlatan Ibrahimovic: "È un giocatore straordinario che sogno di vedere a Parma, ma oggi non possiamo permettercelo".