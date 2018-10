Parma, Faggiano: "Stulac deve migliorare sull'aspetto del carattere"

Tutto quello che Krzysztof Piatek tocca diventa oro: dopo appena cinque minuti di gara, il Genoa è passato in vantaggio grazie al suo centravanti, che spizza appena un cross di Lazovic e manda avanti i suoi al cospetto del Parma. Settima gara in cui il polacco va il gol, stavolta...

Le probabili formazioni di Milan-Olympiacos - Torna Higuain, turnover per Gattuso

Le probabili formazioni di Cagliari-Bologna - Pavoletti vs Santander

Le probabili formazioni di Genoa-Parma - Lista infortunati infinita per D'Aversa

Le probabili formazioni di Udinese-Juventus - Torna CR7, dubbi per Allegri

Le probabili formazioni di Atalanta-Sampdoria - Praet più di Caprari per la trequarti

Le probabili formazioni di Spal-Inter - Turnover per Spalletti?

Le probabili formazioni di Cremonese-Salernitana - Scelte confermate per i due tecnici

Le probabili formazioni di Carpi-Cosenza - Castori non cambia, assente Capela

Le probabili formazioni di Pescara-Benevento - Brugman titolare, out Costa

Le probabili formazioni di Milan-Chievo - Higuain titolare, out Giaccherini

Le probabili formazioni di Spal-Inter - Out Brozovic

"Stulac è un buon giocatore, deve cercare sempre di migliorare sull'aspetto caratteriale così le sue potenzialità si possono esprimere al meglio per gestire tutto il centrocampo". Così Daniele Faggiano , direttore sportivo del Parma, ha commentato a DAZN nel prepartita della sfida col Genoa l'ottimo impatto con la serie A del regista sloveno.

Invio richiesta in corso...

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy