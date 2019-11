Fonte: parmalive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato a margine della conferenza stampa di Gianni Munari che ha dato l'addio al calcio giocato per entrare nell'area scouting del club Ducale: "Non sono abituato a fare questi annunci, chi fa questo lavoro, vorrebbe che questo momento non arrivasse mai. Sono ad annunciare una dismissione ma subito dopo un assunzione. Già da qualche giorno Gianni affianca me nello staff tecnico. Non c'è una vero e proprio nome al suo ruolo, siamo un gruppo che cerca di crescere tutti assieme. Siamo un gruppo, una famiglia. Lo ringrazio, come lui ringrazia Parma, ci siamo completati. Da qualche giorno siamo fianco a fianco, per uno che ha lasciato il segno ovunque è andato non è semplice. E' una grande emozione".