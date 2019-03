Il Parma non riscatterà Roberto Inglese dal Napoli al termine della stagione. L'ha dichiarato il direttore sportivo del club emiliano Daniele Faggiano nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli': "Inglese è un giocatore importante, un ottimo ragazzo, chi vede le partite vede quanto corre e quanto aiuta la squadra col classico lavoro sporco. A fine stagione non so dove va, con quelle cifre non possiamo riscattarlo ma mai dire mai. Il ragazzo si trova bene e potrebbe aiutarci, vediamo".