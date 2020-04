Parma, Faggiano: "Togliere soldi non è mai facile, ma c'è rapporto speciale coi giocatori"

Intervenuto quest'oggi sulle frequenze di Radio Sportiva, il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha affrontato vari argomenti, tra cui il taglio stipendi, reso noto dal club nel pomeriggio di ieri: "E' stato un passo importante dei calciatori, sono uomini e hanno capito la situazione. Spesso i calciatori vengono additati come soggetti non pensanti, invece hanno dimostrato personalità tagliandosi lo stipendio qualsiasi cosa succeda. Sanno che non metteremo in cassa integrazione nessuno, nemmeno nel settore giovanile. C'è un rapporto importante tra società, staff tecnico e calciatori, anche perché togliere i soldi non è mai facile".

Il Parma può sognare l'Europa?

"Siamo partiti per salvarci, giochiamo partita per partita, davanti a noi ci sono squadre importanti e io mi guardo dietro- Kulusevski? "Giocatore importante, D'Aversa gli ha dato fiducia, è un ragazzo che lavora e non ha chiacchiere. D'Aversa? Siamo contenti e ce lo teniamo stretti. Piano piano si stanno vedendo i frutti del suo lavoro".