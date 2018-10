Parma, Faggiano verso il rinnovo fino al 2020

Fonte: Parmalive.com

Daniele Faggiano è certamente una delle colonne portanti di questo Parma, che grazie anche alle sue intuizioni ha conquistato due promozioni consecutive dalla C alla A e veleggia in posizione tranquilla nella massima serie. Soddisfatti del suo lavoro, sono anche i membri della società crociata che hanno quasi definito il rinnovo del ds gialloblu fino al 2020. Infatti, come riportato da Tv Parma, tra lunedì e martedì Faggiano dovrebbe firmare un prolungamento dell'attuale contratto fino al giugno 2020 con opzione di un altro anno.