© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Problemi risolti, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione: in mattinata è stato trovato l'accordo per il trasferimento di Juraj Kucka dal Trabzonspor al Parma. La dirigenza della società turca, in stretto contatto con quella ducale, con l'intermediario e con l'agente del giocatore, ha definito un contratto fino all'estate del 2022. Cattoli e Csonto hanno definito l'intesa: atteso ora l'arrivo del giocatore per le visite mediche e per il contratto da tre anni e mezzo.