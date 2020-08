Parma, Ferrari: "Cerchiamo qualcuno che possa sostituirci, ma ad oggi nulla di vincolante"

vedi letture

Marco Ferrari, presidente di Nuovo Inizio, società che detiene la maggioranza del Parma, ha parlato in conferenza stampa a margine della presentazione di Marcello Carli come nuovo direttore sportivo, commentando le voci sulla presunta trattativa con la famiglia Al Mana: "C'è un tema importante che ha trovato molto spazio ultimamente, un avvicendamento in società con partner che possono affiancarci. Non è un segreto che per la natura di Nuovo Inizio, che come format è un gruppo di amici che si è messo a disposizione della città, abbiamo sempre detto che uno dei nostri obiettivi era identificare un soggetto che potesse darci una mano o sostituirci. Cerchiamo di far seguire i fatti alle parole, sono mesi e anni che noi parliamo, negoziazioni, esploriamo. Sono attività che facciamo, normalmente con riservatezza. Nuovo Inizio non commenterà mai indiscrezioni, siamo abituati a parlare quando i fatti sono certi. E' il nostro modo di essere a cui non verremo mai meno. C'è una cosa importante da chiarire, che allo stato attuale non c'è alcun ché di certo, chiuso o vincolante per quanto riguarda i soggetti coinvolti e le tempistiche. Essendo questo lo stato, Nuovo Inizio ha il dovere di pensare di doversi fare il carico del Parma per i prossimi dieci anni. Lo stato delle cose ad oggi è questo".