Parma-Fiorentina 0-0, le pagelle: difensori protagonisti. E Ribery stavolta non basta

PARMA-FIORENTINA 0-0

PARMA

Sepe 6,5 - Dalle sue parti non arrivano troppi pericoli, ma si fa sempre trovare pronto quando viene chiamato in causa. Impeccabile nella ripresa su conclusione di Biraghi.

Osorio 6,5 - Inizia in difficoltà al cospetto di un campione come Ribery, poi gli prende le misure e cresce alla distanza. Esordio di personalità in Serie A per il difensore venezuelano.

B. Alves 7 - E' lui il padrone della difesa crociata e oggi lo dimostra. Al rientro dopo la positività per coronavirus, risulta addirittura dominante in area a quasi 40 anni.

Gagliolo 6,5 - Bene in fase difensiva, quando possibile riesce anche ad accompagnare in avanti, con un paio di aperture davvero di pregevole fattura.

Grassi 6 - Soffre un po' Biraghi, ma non potrebbe essere altrimenti con uno dei migliori esterni del campionato. Eppure si fa rispettare in un ruolo non suo, dimostrandosi in un buon livello di forma.

Kucka 6,5 - Meglio da mezzala che da trequartista, oggi torna nella sua posizione abituale, combattendo su ogni pallone per tutti i 90'.

Hernani 5,5 - Un po' lento e compassato. Combatte a centrocampo assieme ai compagni di reparto, finendo però spesso e volentieri imbottigliato nel traffico. Recupera un paio di palloni interessanti, ma nel complesso è poco in evidenza. Dal 55' Sohm 6,5 - Entra bene in partita, aiutando a sorreggere il centrocampo del Parma grazie alla sua fisicità e trovando buone geometrie.

Kurtic 6 - A volte appare in debito d'ossigeno, ma anche lui combatte e fa legna a centrocampo, proponendosi anche in avanti al momento del contropiede.

Pezzella 6,5 - Primo tempo di altissimo livello, con Venuti che non lo salta praticamente mai ed è l'uomo in più del Parma con le sue sovrapposizioni sulla corsia mancina. Cala un po' nella ripresa.

Inglese 5,5 - Ritorno da titolare con le polveri bagnate per il centravanti crociato, che fa a sportellate con i centrali della Fiorentina ma senza mai riuscire ad impensierire Dragowski. Liverani lo toglie perché l'attaccante non ha ancora i 90' nelle gambe, ma anche per avere più velocità lì davanti. Dal 54' Karamoh 6 - Aggiunge vivacità all'attacco del Parma, sebbene non abbia grandi occasioni.

Gervinho 5,5 - Gioca a sprazzi, come spesso gli è capitato in questa stagione. E' sempre l'uomo da cui partono le azioni più pericolose del Parma, ma non è guizzante come suo solito. Dall'80' Brunetta sv.

FIORENTINA

Dragowski 6 - Spettatore non pagante del match del Tardini. Praticamente mai chiamato in causa se non per i rinvii ed il giro palla

Caceres 6 - Gara attenta e senza sbavature, dopo le ultime uscite incerte. Potrebbe farsi vedere maggiormente sui calci piazzati offensivi

Milenkovic 6,5 - Preciso, attento e pulito nelle chiusure. Il Parma non fa granché per metterlo in difficoltà, ma quelle rare volte in cui è chiamato in causa risponde presente. A volte anche con il fallo

Igor 6,5 - L'infortunio di Pezzella e la squalifica di Quarta lo portano in campo dal 1'. Usa il fisico al meglio, dalle sue parti non si passa anche se il Parma non ci prova con particolare convinzione

Venuti 6 - Parte con buona verve, conquistandosi subito una punizione da ottima posizione. Iachini gli chiede di stare largo e di stare alto, lui rispetta le consegne e prova a spingere ogni volta che può (dal 72' Lirola 6 - Sua quella che è forse la miglior percussione dell'intera partita. Succede a 30'' dal triplice fischio)

Amrabat 6 - Lascia la posizione di regista a Pulgar e nel primo tempo ci mette un po' a trovare la giusta posizione. Meglio quando deve svolgere compiti di recupera palloni piuttosto che quelli di costruzione del gioco, anche se fa sentire la sua presenza anche qualche metro più avanti rispetto al solito

Pulgar 6 - Torna titolare dopo tantissimo tempo, anche col compito di liberare Amrabat dai compiti di costruzione. Se la cava, gioca tanti palloni e si fa vedere anche nei ripiegamenti difensivi

Castrovilli 5,5 - Dal miglior marcatore della squadra viola ti aspetteresti qualcosa di più, in gare del genere. L'anarchia tattica di Ribery lo manda a tratti in confusione, fatica a trovare la posizione e finisce per pasticciare diversi palloni (dall'83' Bonaventura sv)

Biraghi 6,5 - In costante proiezione offensiva. Cerca spesso i dialoghi con Ribery e Castrovilli e due delle conclusioni più pericolose dell'intero match portano la sua firma

Ribery 6 - Gioca da jolly, nel senso che svaria su tutto il campo e va a cercare palloni giocabili anche dove non te lo aspetteresti. Sbraita e richiama i compagni, ma anche lui non trova particolari sbocchi

Kouame 5,5 - Nel primo tempo il suo colpo di testa è l'azione più pericolosa, ma in generale appare troppo isolato e la sua manovra troppo fumosa. Si perde in mezzo ad una difesa del Parma chiusa e attenta (dal 69' Cutrone 5,5 - Entra per dare peso all'attacco gigliato negli ultimi 20 metri. Ci mette cuore e impegno, ma in 25' sono zero le occasioni avute)

Beppe Iachini 5,5 - La sua Fiorentina ci prova, tiene il possesso e cerca di fraseggiare per arrivare alla conclusione. Ma alla fine, di occasioni nitide per la sua viola, se ne contano davvero troppo poche. E senza i 3 punti a panchina continua a traballare