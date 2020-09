Parma-Fiorentina, asse sul mercato: non solo Saponara, ai Ducali piace anche Vlahovic

vedi letture

Asse Parma-Fiorentina sul mercato. Come si legge sulle colonne di Tuttosport restano da limare solo gli ultimi dettagli per il trasferimento di Riccardo Saponara alla corte di Liverani. Per quanto riguarda l'attacco, i Ducali hanno messo nel mirino Dusan Vlahovic: la trattativa potrebbe andare in porto soprattutto se la Fiorentina dovesse chiudere per Piatek.