Parma-Fiorentina, Iachini stravolge i viola: solo Dragowski out per problemi fisici

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, dopo un avvicinamento alla gara contro il Parma decisamente complicato per le voci sul suo possibile successore, ha deciso di cambiare radicalmente la squadra da mandare in campo, lasciando fuori molti dei titolari, a cominciare dalle stelline Chiesa e Castrovilli. Anche Lirola è rimasto fuori con Venuti schierato dal 1'. A centrocampo si rivede un desaparecido Benassi. L'unico cambio però che è arrivato per problemi fisici è quello di Terracciano per Dragowski, con il polacco che ha un piccolo risentimento muscolare che lo ha costretto a lasciare spazio al suo vice.