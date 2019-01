Parma, Frattali verso il Foggia: ha già dato il suo assenso al trasferimento

Fonte: ParmaLive.com

Potrebbe cambiare maglia a breve Pierluigi Frattali, protagonista di due promozioni con la maglia del Parma e attualmente secondo portiere dei crociati. Secondo quanto rilanciato da Ottopagine, infatti, il Foggia avrebbe abbandonato l'obiettivo Simone Scuffet - che fino a poche ore fa sembrava virtualmente rossonero - per buttarsi proprio sull'estremo difensore ducale. Trattativa che avanza a grandi falcate: Frattali avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento in Puglia. In cambio, in Emilia finirebbe l'espertissimo portiere argentino Albano Bizzarri, che andrebbe così a fare il secondo di Luigi Sepe.