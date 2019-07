Parma, frenata per Pezzella: Tudor lo vuole valutare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brusca frenata per il trasferimento di Giuseppe Pezzella. Secondo quanto riporta Il Messaggero Veneto, il difensore dell’Udinese verrà valutato dal tecnico Igor Tudor nei prossimi giorni. In caso di una conferma dell’ex Genoa, potrebbe saltare il rientro in Friuli di Zeegelaar.