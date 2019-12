Parma-Frosinone, le formazioni ufficiali: esordio per Adorante e Colombi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Parma ha reso note le formazioni della sfida al Frosinone, valida per il quarto turno di Coppa Italia: tra i crociati sorpresa Adorante dal primo minuto, con l'ex Inter che fa dunque l'esordio tra i professionisti e con la maglia del Parma. Sarà il numero 88 a guidare l'attacco, con Siligardi e Sprocati alle sue spalle: a centrocampo tutto confermato, con Brugman in regia e Barillà-Hernani ai lati, mentre in difesa si rivede Gagliolo centrale. Con lui Dermaku, mentre Laurini e Pezzella agiranno sulle corsie; in porta Colombi, altro esordiente assoluto con la maglia biancocrociata.

PARMA (4-3-3) Colombi; Laurini, Dermaku, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Brugman, Barillà; Siligardi, Adorante, Sprocati.

A disposizione: Alastra, Corvi, Iacoponi, Darmian, Kucka, Kasa, Balogh, Kulusevski, Artistico.

Allenatore: D'Aversa.

FROSINONE (3-5-2): Iacobucci; Capuano, Salvi, Szyminski; Paganini, Tribuzzi, Haas, Vitale, Eguelfi; Matarese, Trotta.

A disposizione: Bardi, Bastianello, Ariaudo, Beghetto, Brighenti, Zampano, Maiello, Rohden, Ciano, Citro, Dionisi, Novakovic.

Allenatore: Nesta.