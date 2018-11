Parma-Frosinone, le formazioni ufficiali: Siligardi preferito a Di Gaudio

© foto di Federico Gaetano

Non ci sono novità nella formazione del Parma che scenderà in campo tra meno di un'ora contro il Frosinone. Solito 4-3-3 per D'Aversa, che in attacco ripropone Ceravolo al centro del reparto, affiancato da Gervinho e Siligardi. In mediana si vede Deiola al posto dello squalificato Barillà. Confermate dunque le impressioni della vigilia, con Grassi e Inglese recuperati per la panchina ma che non verranno rischiati dal primo minuto. Nel Frosinone Longo non tocca nulla rispetto al successo colto contro la SPAL appena una settimana fa, con Ciofani punto di riferimento avanzato. Di seguito, gli schieramenti ufficiali:

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Deiola; Siligardi, Ceravolo, Gervinho.

A disposizione: Frattali, Bagheria, Da Cruz, Ciciretti, Di Gaudio, Scozzarella, Gazzola, Inglese, Biabiany, Grassi, Sprocati, Bastoni.

Allenatore: D'Aversa.

FROSINONE (3-4-2-1): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Ciano, Campbell; Ciofani.

A disposizione: Bardi, Gori, Soddimo, Cassata, Vloet, Crisetig, Salamon, Ghiglione, Brighenti, Krajnc, Pinamonti.

Allenatore: Longo.