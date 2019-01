Parma, fumata nera El Kaddouri. Il PAOK non libera il marocchino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sembrava oramai tutto fatto, invece Omar El Kaddouri non sarà un nuovo giocatore del Parma. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti il PAOK, club proprietario del cartellino del giocatore, avrebbe convinto lo stesso El Kaddouri a restare in Grecia. Facendo così sfumare, in modo definitivo, la trattativa col club ducale.