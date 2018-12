© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima parte di stagione positiva sia per Federico Dimarco, esterno sinistro classe 1997 vincolato all’Inter fino al giugno del 2021, che per Alessandro Bastoni, difensore centrale 1999 sotto contratto fino al 2023. I due, in questi sei mesi, hanno militato nel Parma con la formula del prestito: cinque presenze per il primo, sette per il secondo. Tutto lascia pensare, secondo quanto risulta a FcInterNews.it, che il loro futuro possa continuare, anche nella seconda parte di stagione, in terra emiliana. Il Parma nutre infatti nei due giocatori grande fiducia, ritenendoli utili alla causa.