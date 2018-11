Parma, Gagliolo: "Ottimo inizio, continuiamo così"

L'ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio, alla guida della Federazione un anno fa quando la Nazionale di Ventura fallì l'accesso al Mondiale con l'eliminazione da parte della Svezia, stasera sarà ospite a San Siro per assistere alla partita valida per la Nations League tra Italia...

Italia, contrattura muscolare per Romagnoli: al suo posto Acerbi

Dalle valigie ai vetri per smartphone fino a Nike: tutti gli sponsor di CR7

Juve attende Pjanic per accertamenti

Sassuolo, confermata frattura composta al perone per Adjapong

Monopattino elettrico per Ronaldo. E il brasiliano rischia la multa

Milan, domani gli accertamenti per Romagnoli

Atalanta in lutto, è morto Flemming Nielsen

Italia, convocati in Nazionale Kean e Mancini

Fiorentina, riposo fino a lunedì per Pezzella. Poi nuovi esami

Juventus, nulla di grave per Pjanic

Brasile-Uruguay, le formazioni ufficiali. Tanti italiani in campo

Inter, verso i 60mila spettatori per il match contro il Frosinone

Cagliari: lavoro personalizzato per Faragò, Farias e Klavan

Roma, De Rossi verso la guarigione: rientro in gruppo nei prossimi giorni

Milan, nuove conferme: operazione in vista per Bonaventura

Oggi in TV, stasera l'Italia sfida il Portogallo

Campionati Europei U19, le partite in programma

Riccardo Gagliolo , difensore del Parma, è stato intervistato da La Gazzetta di Parma : "Abbiamo fatto davvero un ottimo inizio, ora cercheremo di continuare così. Lo zoccolo duro della squadra è rimasto, poi sono arrivati giocatori importanti come Inglese, Gervinho o lo stesso Stualc. Il ruolo? Preferisco giocare centrale, ma contro il Torino il mister mi ha messo sulla fascia: ho cercato di dare il massimo. Il Sassuolo? Hanno un grande allenatore, giocano bene a calcio. Dovremo cercare di limitarli sfruttando le nostre qualità".

