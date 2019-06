Parma, Galano verso Pescara. I crociati chiedono Kirilov e Marafini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Asse Pescara-Parma molto caldo, non solo per gli obiettivi crociati tra le fila biancoazzurre: nelle ultime ore, come riporta Rete8, il Pescara avrebbe infatti raggiunto un accordo di massima per portare Cristian Galano in Abruzzo, con il Parma che avrebbe chiesto come contropartite i giovani Andrea Marafini e Aleksandar Kirilov. Il secondo, attaccante classe 2002, è stato autore di 6 reti in 18 partite con la maglia del Pescara U17. Il difensore invece, classe 2000, si è messo in luce con la Primavera del club abruzzese, con cui ha collezionato 19 presenze e collezionato 3 gol.