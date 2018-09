Parma, Gazzola: "Contento di essere rientrato. Già motivati per l'Inter"

Fonte: ParmaLive.com

Dopo l'1-1 in amichevole raccolto dal Parma contro il Livorno, il laterale crociato Marcello Gazzola si è espresso ai microfoni dei giornalisti presenti. Questo quanto raccolto da ParmaLive: "Sono contento di essere rientrato in squadra da qualche settimana. Per trovare la condizione migliore ci vuole un po' di tempo, è normale, perché è l'intensità della partita quella che conta. Sono contento comunque di questa amichevole, per quelli come me che rientrano da un infortunio questa amichevole è molto importante".

In queste prime partite, avete strappato tanti complimenti, ma pochi punti.

"Esatto, hai detto bene. Abbiamo giocato molto bene contro l'Udinese a mio avviso, a parte il risultato sfumato. Contro la Juventus è stata una partita un po' a sé. Sicuramente c'è rammarico per aver fatto pochi punti, ma questa sosta serve anche a riordinare le idee e mettere minuti nelle gambe. Ci sarà bisogno di tutti, è un campionato lungo per cui non fasciamoci la testa".

Come si immagina la gara di San Siro?

"Non giochiamo davanti al nostro pubblico, e contro la Juventus i nostri tifosi sono stati molto importanti. Ricordiamoci che la Juventus è una delle squadre più forti d'Europa. A San Siro non avremo magari il calore del pubblico di casa, ma è una partita che si motiva da sola. Quando si gioca contro queste squadre, le motivazioni le si trova dentro".

Quanto manca a questo Parma per essere al 100%?

"Non so dare una tempistica. Sono dell'avviso che vincere aiuti a vincere. Se troviamo la partita giusta che si riesce a vincere, poi viene tutto di conseguenza: si trova più fiducia, più compattezza. Credo che tanto sia legato al risultato".