Parma, Gazzola: "Grinta e determinazione sono le chiavi per la salvezza"

Fonte: parmalive.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marcello Gazzola, terzino destro del Parma, ha parlato a TV Parma in vista del prossimo impegno contro il Milan:

Sabato avrete una partita difficile, cosa vi aspettate anche dagli altri campi?

"Fare calcoli adesso sarebbe difficile, non dobbiamo guardare troppo avanti. Dobbiamo pensare alla partita, poi ovvio che se dagli altri campi arrivassero risultati favorevoli sarebbe ancora meglio".

Quale potrebbe essere la chiave per la salvezza?

"La determinazione. In questo finale capiterà di affrontare compagini più forti e dotate tecnicamente di noi, come il Milan. Dovremmo buttare in campo grinta e determinazione. E i risultati arriveranno".

Cosa pensa della VAR?

"Ha cambiato tante cose, quando interviene sei sempre con il fiato sospeso. Per non parlare degli interminabili minuti di Frosinone. Insomma, bisogna saper gestire l'emotività".

La sogna la fascia da capitano?

"Da vero parmense sì. Adesso però il Parma ha un ottimo capitano che è Bruno Alves, ed è giusto che una persona con il suo carisma la abbia".