© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inizia piuttosto male la serata del Parma, che ha perso dopo sette minuti di gara l'apporto di Roberto Inglese: il centravanti abruzzese è stato costretto a chiedere il cambio dopo un duro intervento di El Yamiq al limite dell'area di rigore. Il numero 9 ex Napoli ha tentato per un paio di minuti di resistere e rientrare in campo, ma si è accasciato subito al suolo ed è stato costretto a cedere il passo a Cornelius. Sfortunatissimo Inglese, che tornava da un infortunio ed era alla prima da titolare.