Parma, Gervinho arruolabile per la SPAL: è arrivato il transfer dalla Cina

© foto di Federico Gaetano

Dalla Cina e dalla Lega Serie A è arrivata la doppia conferma: Gervinho, che si è presentato oggi come nuovo acquisto crociato, sarà regolarmente a disposizione di mister D'Aversa per la sfida alla SPAL di domenica prossima. È infatti arrivato dall'Asia il transfer indispensabile per registrare l'ivoriano nella lista ufficiale richiesta dalla Serie A. Lo riporta Parma Live.