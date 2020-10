Parma, Gervinho formato Flash: è il gol più rapido in avvio di frazione dal 2010 ad oggi

È record per Gervinho nel match pareggiato per 2-2 dal suo Parma sul campo dell’Inter. Come riportato da Opta, quello dell’attaccante dopo appena 19 secondi dall’inizio della ripresa è il gol più rapido dall'inizio di una frazione di gioco per il Parma in Serie A a partire dalla rete di Lanzafame contro il Livorno nel maggio 2010.