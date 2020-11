Parma, Gervinho-gol con la sua Costa d'Avorio. E Les Elephants battono il Madagascar

Gervinho protagonista nel successo della sua Costa d'Avorio contro il Madagascar, in un incontro di qualificazione alla Coppa d'Africa. Il giocatore del Parma, numero 10 sulle spalle, ha segnato la rete del vantaggio in un incontro poi terminato per 2-1 per Les Éléphants, ora al comando del proprio girone a pari merito proprio con il Madagascar. Per Gervinho sono 23 le reti segnate in 85 partite con la sua nazionale. Di seguito gli altri risultati del pomeriggio:

Uganda-Sud Sudan 1-0

Camerun-Mozambico 4-1

Capo Verde-Ruanda 0-0

Congo-Eswatini 2-0

Ghana-Sudan 2-0

Zambia-Botswana 2-1