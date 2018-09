Parma, Gervinho: "Grande atmosfera, siamo sulla strada giusta"

© foto di Federico De Luca

Prima presenza e primo gol in Serie A con la maglia del Parma per Gervinho. Non è bastato ai ducali, però, per evitare il ko contro la Juventus. Tuttavia l'ex Roma, all'indomani della partita, ci ha tenuto a ringraziare i tifosi tramite Instagram: "Grazie per questa grande atmosfera. Sfortunatamente il risultato non è stato quello che ci aspettavamo, ma siamo sulla strada giusta. Forza Parma!".