© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ore decisive per Gervinho, in attesa di trasferirsi all'Al Sadd. L'offerta proveniente dal Qatar l'ha convinto a cambiare di nuovo aria e adesso si attende soltanto la conferma delle Federazione qatariota. L'affare è stato concluso proprio negli ultimissimi minuti, con la firma del contratto e l'invio dei documenti per tempo, ma è da capire se non fosse già troppo tardi per far pervenire dal Qatar il transfer necessario per poter annunciare l'ufficialità.