Parma, Gervinho nota lieta in un pomeriggio no. Mai così prolifico in A

In un pomeriggio da dimenticare, il Parma ha una certezza in Gervinho. L'attaccante ivoriano ha illuso i suoi segnando e suggerendo per i compagni di squadra. L'ennesima prestazione che conferma la vittoria della scommessa estiva degli emiliani.

Due anni e mezzo in Cina potevano arrugginire chiunque, a maggior ragione se in questa esperienza hai giocato meno di 30 partite.

Il gol segnato oggi all'Atalanta è il decimo in questo campionato. Mai era successo alla Roma, dove nonostante il gioco di Rudi Garcia ne esaltasse le caratteristiche, non era andato oltre i 9 gol del primo anno, stagione 2013-14. Per vedere un Gervinho in doppia cifra bisogna risalire al periodo di Lille, sempre con Garcia, nel biennio 2009-10.

Il ko di oggi certifica come i ducali non possano ambire a qualcosa che vada oltre la salvezza. Alle sue giocate sono legate le sorti della squadra di D'Aversa per questo finale di stagione, dove nonostante il notevole vantaggio è necessario mantenere alta la guardia.