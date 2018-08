Parma, Gervinho: "Pronto al 100%, voglio ripagare la fiducia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il nuovo attaccante del Parma Gervinho ha parlato in conferenza stampa della sua nuova avventura in Italia, stavolta con la maglia gialloblù. Questi i principali concetti espressi dall'ivoriano a Collecchio, dove oggi si è presentato: "Sono contento di essere qui, è un piacere ritrovare il campionato italiano. Conosco la storia del Parma, abbiamo una squadra ed una dirigenza importante. Sono convinto di poter raggiungere i nostri obiettivi. Sono a disposizione dell'allenatore, non ho alcun tipo di problema. Sono pronto al 100%. Giocando tutti uniti sono certo che possiamo raggiungere la salvezza. Coppa d'Africa? Intanto penso al Parma, voglio ripagare la fiducia che mi è stata data. È chiaro che la Coppa d'Africa per me è importante ma lo vedremo a fine stagione. Pressioni? Io non sento la pressione, sono una persona abbastanza rilassata. Non bisogna pensare solo ad una gara, nessun avversario va sottovalutato. Vogliamo crescere gara dopo gara. SPAL? Siamo solo ad inizio campionato ma sappiamo che quella di domenica è una gara importante che vogliamo vincere". Lo riporta ParmaLive.