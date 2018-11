© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gervinho, rivelazione della Serie A e del Parma, si è concesso anche ai microfoni del Guardian quest'oggi: "Non potrebbe andare meglio. Quando ho detto alla gente che stavo andando a Parma, molti di loro non pensavano che fosse una squadra abbastanza competitiva per la Serie A... e invece stiamo andando alla grande. Evitare la retrocessione è ancora il nostro obiettivo, ma poi punteremo a realizzare alcuni sogni significativi. Come è nata la trattativa? Mi ha chiamato il direttore sportivo, Daniele Faggiano. Abbiamo parlato e dopo alcuni minuti avevo già la proposta. E' stato veloce, pragmatico, mi ha fatto innamorare del progetto immediatamente".