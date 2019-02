Parma, Gobbi: "Ci tenevamo tanto, ma il Napoli era in serata"

© foto di Federico Gaetano

Il terzino gialloblu Massimo Gobbi, intervistato da Sky, ha così parlato dopo il pesante 0-4 subito in casa contro il Napoli: "Abbiamo incontrato una grande squadra che gioca benissimo. Purtroppo per noi erano anche in serata oggi. Noi dobbiamo accantonare subito questa sconfitta e pensare subito alla prossima".

Potevate fare qualcosa in più?

"Sì, si può sempre fare di più e meglio. Abbiamo subito forse un po' troppo il loro pressing alto, siamo stati poco lucidi e poco precisi. Peccato, perché ci tenevano tanto, soprattutto davanti al nostro pubblico. Siamo in un periodo difficile, però pensiamo alla prossima".

Non è che vi siete un po' seduti ultimamente?

"No, ce lo siamo detti tante volte. In settimana lavoriamo sempre con grande impegno, dobbiamo stare attenti anche ai minimi dettagli. Questi periodi succedono, da domani lavoreremo su tutto: dobbiamo ritrovare lo spirito che abbiamo avuto fino a qualche tempo fa".

Vi attendono due spareggi con Empoli e Genoa.

"Sì, sono due gare fondamentali. Dobbiamo uscirne e battere le nostre dirette concorrenti".