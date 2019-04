Parma, Gobbi dopo il ko: "Tutta mia la responsabilità, ho chiesto scusa"

Fonte: parmacalcio1913.com

È stato Massimo Gobbi il giocatore del Parma che, nella mixed zone dello stadio Benito Stirpe, ha commentato il ko contro il Frosinone (3-2): "Ho chiesto scusa ai miei compagni. È tutta mia la responsabilità di questa sconfitta. Ho commesso un errore grave. A rivedere l’azione del rigore concesso al Frosinone sono tre gli errori gravi che ho compiuto. Sono uno dei giocatori più esperti. Non posso permettermi di fare errori del genere. Mi prendo tutta la responsabilità, è giusto prendersela. I ragazzi, oggi, hanno dato tutto quello che si doveva dare, hanno battagliato dall’inizio alla fine. Però, per tre errori banali miei abbiamo buttato tutto all’aria. Mi dispiace tantissimo. Stavamo portando a casa un punto importante, mi dispiace da morire. È stata la partita che ci aspettavamo, con il Frosinone che ha spinto dall’inizio. Noi abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, creando occasioni da gol, con belle ripartenze. Purtroppo, non le abbiamo concretizzate. È davvero un grande peccato, abbiamo perso una grande occasione. È un momento molto difficile, ma con la compattezza, con la voglia di venirne fuori e con le motivazioni si riesce ad andare oltre tante difficoltà".