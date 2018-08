Parma, Gobbi: "Dovevamo rischiare di più. Faremo tesoro di questo ko"

Fonte: Parmalive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intrattenutosi nella mixed zone dello stadio Dall'Ara, Massimo Gobbi parla così della sconfitta rimediata nel derby con la SPAL: "Ci siamo svegliati tardi? No, ci siamo svegliati subito, perché abbiamo fatto un buon primo tempo. Abbiamo preso gol e poi la SPAL ci ha limitati: forse dovevamo rischiare di più prima, lo abbiamo fatto solo verso la fine, creando palle-gol importanti. Non volevamo esporci alle loro ripartenze".

Il Parma non è stato mai in affanno contro la SPAL.

"E' un peccato, ce lo stavamo dicendo nello spogliatoio. Abbiamo concesso poco ai biancazzurri: per quello che abbiamo visto, forse non era una partita da perdere. Però succede anche questo in A, dobbiamo ripartire subito".

Questa squadra è già in carreggiata per sintonizzarsi sulla corsa salvezza?

"Sì, questa squadra è completamente sintonizzata sull'obiettivo salvezza. Mettiamo grande voglia e grande impegno, tutti i giorni. La A è difficilissima".

Non avete mai tirato in porta in maniera convinta.

"Le occasioni le abbiamo avute alla fine, con Da Cruz e Ceravolo. Però abbiamo fatto un buon primo tempo sotto il profilo del gioco. Dopo il gol dovevamo rischiare qualcosa in più".

Che cosa vi sta mancando di più nel passaggio dalla B alla A?

"Ci manca che la SPAL ha fatto gol e ha un anno di esperienza in più in A. Dobbiamo fare tesoro di questa partita, ce ne saranno tante così: dobbiamo guardare avanti e cominciare a lavorare, già da domani".

Tu hai giocato un Parma-Juve che è rimasto nel cuore di tutti. Parlerai ai tuoi compagni di quell'impresa?

"Non c'è bisogno di creare stimoli in gare del genere. Il passato è il passato, adesso dobbiamo guardare al presente. E' una grande partita che dà grandi stimoli. Ce la giocheremo. Da domattina dovremo ricominciare a lavorare con lo stesso impegno che abbiamo messo dall'inizio del ritiro: la salvezza passa tutta da lì".