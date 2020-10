Parma-Hellas 1-0, le pagelle: Kurtic decisivo, Pezzella salvatore. Favilli tra le delusioni

Risultato finale: Parma - Hellas Verona 1-0

PARMA

Sepe 6,5 - È sollecitato in maniera importante solamente un paio di volte, nelle quali però è reattivissimo. Due parate, entrambe importanti: più che sufficiente.

Laurini 6,5 - Dalla sua intuizione verticale per Karamoh nasce l'azione che porta all'istantaneo gol di Kurtic. Per il resto fa buona copertura, non soffrendo mai gli avversari.

(dal 63' Darmian 6 - È all'ultima in maglia ducale, e Liverani, pur non dal 1', non intende rinunciarvi del tutto. Si conferma affidabile come sempre).

Dermaku 6,5 - Sicuro là dietro, concede poco allo spettacolo ma si dà da fare con un lavoro sporco che ha pochi eguali. Bravo anche nel gioco aereo.

Bruno Alves 6 - Ammonito dopo venti minuti per un tocco di mano galeotto, fa in modo di non essere troppo condizionato dalla sanzione. Anche se nel finale rischia qualcosina.

Pezzella 7 - Sulla fascia sinistra non spinge poi tantissimo, ma è autore di un paio di salvataggi fondamentali in fase difensiva. Specie quando ferma un gol già fatto di Faraoni sulla linea.

Hernani 6 - Torna sul lato destro della mediana, come interno. Prova in un paio di occasioni ad affacciarsi in avanti con i suoi classici tiri da fuori, senza fortuna. In fase di non possesso gioca molto duro.

(dal 63' Gagliolo 6 - Buttato dentro da Liverani per rinforzare il reparto difensivo, assolve al compito richiestogli).

Brugman 6,5 - In cabina di regia alterna giocate lunghe a tocchi precisi sul corto. Sopratutto questi ultimi. Potrebbe anche segnare nel finale, ma si vede murato.

Kurtic 7 - Trenta secondi, uno più uno meno, e può già esultare, ringraziando Karamoh per il facile assist. Da interno di sinistra si inserisce spesso, e a fine primo tempo sfiora anche il gol che gli varrebbe la doppietta

(dal 74' Grassi 6 - Ultimo quarto d'ora più recupero per lui, che aggiunge sostanza alla mediana).

Kucka 6 - Comincia là davanti come trequartista, o falso nove che dir si voglia. Non è un riferimento costante, ma è utile in fase di pressing. Nella ripresa abbassa il raggio d'azione.

Karamoh 7 - Scappa a destra a match appena iniziato, lanciato da Laurini, e serve un assist al bacio per il facile tap-in di Kurtic. Pochi istanti e va vicino a segnare il gol lui stesso: in generale, finché è in campo, è il più pericoloso.

(dal 63' Cornelius 5,5 - L'ingresso in campo del centravanti nordico è l'unica nota parzialmente negativa del Parma di oggi. Mezz'ora a sua disposizione, ma non lascia tracce).

Gervinho 6,5 - L'ivoriano non sembra nella sua miglior giornata, ma quando accelera sa pure come rendersi pericolosissimo. Se dovesse partire in queste ultime ore, sarebbe un'assenza pesante.

Allenatore: Liverani 6,5 - L'approccio, oggi, fa tutta la differenza del mondo e il suo Parma costruisce la vittoria sull'Hellas grazie ai primi trenta secondi. Non solo, in realtà, perché gli vanno dati meriti nella lettura e nella capacità, ad eccezione di una mezz'ora nel corso del primo tempo, di limitare enormemente la possibile reazione scaligera.

HELLAS

Silvestri 6 - Battuto in apertura di incontro dal tap-in semplice di Kurtic, non ha colpe. Reattivo invece nelle altre situazioni in cui è chiamato ad intervenire.

Cetin 5,5 - Cerca di recuperare sull'inserimento di Kurtic, ma finisce per fare una figura non esattamente invidiabile. Lascia il campo nel finale a un'altra punta per tentare l'assalto.

(dall'86' Tupta s.v . )

Gunter 5,5 - Esce dai blocchi per fermare Karamoh, ma lascia troppo spazio al francese per servire il cross vincente verso Kurtic. Prova a rifarsi di testa nel finale, ma Sepe è attento.

Lovato 5,5 - Nel varco che Karamoh attacca al minuto uno, non si può non notare la sua assenza. Colto impreparato come tanti altri dalla partenza sprint ducale, esce a fine primo tempo per infortunio.

(dal 45' Lazovic 5,5 - Entra e si piazza a sinistra, nel tentativo di dare più vivacità alle azioni della sua squadra. Intenzioni che rimangono però sulla carta).

Faraoni 6 - Non spinge con la consueta cattiveria sulla fascia destra, anche se è sul suo destro che arriva la migliore occasione dell'Hellas. Per sua sfortuna c'è però Pezzella in traiettoria.

Tameze 5 - Tra i peggiori in campo, sembra la copia sbadita di quello visto in queste due prime uscite. Spesso in ritardo, per poco una sua dormita in area non regala la doppietta a Tameze.

Ilic 6,5 - Nota più lieta di oggi per quanto riguarda l'Hellas: non tradisce alcuna emozione, ed anzi disegna interessanti giocate con un mancino di velluto. Cala un po' sulla lunga distanza, ma ottimo esordio da titolare.

Dimarco 5 - Trenta secondi e si fa colpevolmente sorprendere alle spalle dal lancio profondo di Laurini. Non rimedia con la consueta birra in fase offensiva: brutta giornata per lui.

Barak 5,5 - Si fa vedere con una conclusione dalla lunga distanza centrale, e poco altro. Cerca spazi nella difesa ducale, che però legge sempre bene i suoi movimenti e inserimenti.

(dal 58' Salcedo 5,5 - Ha più di mezz'ora per provare ad entrare in partita, ma finisce con il non riuscirci mai realmente).

Zaccagni 5,5 - Rimane spesso più largo, sulla sinistra, provando poi a cercare gloria per vie centrali. Non viene però mai coinvolto più di tanto, finché non è chiamato fuori da Juric.

(dal 58' Colley 6 - Ingresso migliore rispetto a Salcedo, regala quantomeno un po' di brio e di frizzantezza all'Hellas là davanti).

Favilli 5 - Tra le maggiori delusioni di oggi: nel primo tempo si fa ipnotizzare a tu per tu con Sepe, ed era pure in fuorigioco. Svanisce sul lungo andare, nota negativa del reparto offensivo scaligero.

Allenatore: Juric 5,5 - I suoi non sembrano entrare esattamente sul pezzo: un lancio dalla difesa trova mezza squadra sorpresa, e porta in vantaggio il Parma. Dopo una sbandata immediata, l'Hellas cerca di tornare in partita ma la reazione vera e propria dura circa mezz'ora nel primo tempo. Per il resto poca roba, ci si aspettava certamente qualcosa in più, anche se lui prova ad inserire sempre più giocatori offensivi.