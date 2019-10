Parma-Hellas, i voti ai tecnici: D'Aversa costretto, Juric soffre poco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Importante vittoria dell'Hellas Verona al Tardini, con l'1-0 di Lazovic che decide la sfida contro un Parma costretto ai minimi termini, con solamente sedici giocatori di cui tre portieri.

ROBERTO D'AVERSA 5,5 - Non può fare granché, anche perché ha pochissime alternative. La partita cambia con una gran botta da fuori, lui prova a mettere Kulusevski in mezzo all'attacco ma così perde forza e qualità. Poteva forse inserire un altro attaccante come Adorante, invece di lasciarsi le carte in mano.

IVAN JURIC 6,5 - Non si snatura, i tre dietro soffrono poco nonostante la velocità e l'intraprendenza degli avversari. Toglie Salcedo - e forse fa male, perché era il più positivo del primo tempo, Lazovic a parte - ma Zaccagni risponde discretamente con un paio di ottime aperture. Si copre alla fine, portando a casa i tre punti.