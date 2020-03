Parma, Hernani: "Ascoltiamo le istituzioni, restiamo a casa. Io guardo tante serie tv"

Il numero 10 del Parma Hernani racconta, in esclusiva a ParmaLive.com, lo scorrere delle giornate in queste ore di emergenza e lotta al Coronavirus. Il centrocampista ha anche l'occasione di mandare un messaggio a tutta la città ducale in queste ore difficili, in cui la città e la regione in generale stanno soffrendo tanto. "Restare a casa è la cosa più importante adesso. È fondamentale restare a casa in questo periodo. Dobbiamo fare ciò che le istituzioni ci dicono. Mantenere la condizione? Per adesso mi alleno bene durante la giornata, così ci siamo. Con questa situazione non è facile ma sto bene fisicamente", dice il brasiliano in un anticipazione dell'intervista integrale.

Ma come passi le tue giornate? Come vinci la noia?

"Il giorno trascorre bene, c’è adesso il tempo per parlare con tanti amici, con la mia famiglia, con mia madre e con mio padre. Guardo tante serie tv, trascorro così le mie giornate".

Che notizie ti arrivano dal Brasile sull'emergenza sanitaria?

"Il Coronavirus è arrivato adesso anche in Brasile, dovranno prevenire al massimo per evitare che la situazione possa diventare più grave. Da noi si potrebbe fare ancora più fatica perché il Brasile è più grande. Il Governo e le autorità stanno, secondo me, lavorando bene e troveranno la miglior soluzione per sconfiggere il Coronavirus in Brasile".