Martin Caceres, difensore classe 1987 della Lazio, non è ancora certo di continuare la propria carriera nel Parma: secondo quanto riportato da Il Messaggero, i ducali avrebbero chiesto alla Lazio di pagare metà ingaggio del giocatore per concretizzare l'affare, cosa che i capitolini, al momento, non sarebbero disposti a fare. Nei prossimi giorni ne sapremo certamente di più.