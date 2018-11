Parma, i numeri dopo 10 turni: ultimo per tiri, precisione e possesso palla

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tante parate, pochi tiri e una squadra che riesce a mettere a frutto al massimo il lavoro offensivo che compie: questo è in estrema sintesi il Parma 2018/19, tornato in Serie A dopo tre anni di rincorsa e che D'Aversa ha impostato con un modo di giocare ben preciso. Difesa strenua e contropiede veloce, da cui derivano anche i tanti errori in fase di precisione, altra statistica che vede il Parma ultimo in classifica. Dal punto di vista individuale ottimi risultati per Gervinho e Barillà: il primo ha segnato tre reti in sei presenze, mentre il secondo si è distinto come uomo assist. Campionato sopra le righe anche per Sepe, il migliore dell'intera Serie A in termini di parate.

I numeri del Parma :

Gol fatti (tredicesimo in Serie A): 10

Gol subiti (tredicesimo in Serie A): 14

Miglior marcatore (sedicesimo in Serie A): Gervinho, 3 gol

Miglior assist-man (undicesimo in Serie A): Antonino Barillà, 2 assist

Chilometri percorsi (tredicesimo in Serie A): 109412

Numero di tiri (ventesimo in Serie A): 70

Parate (primo in Serie A): 56

Numero legni colpiti (ventesimo in Serie A): 1

Numero legni subiti (terzo in Serie A): 6

Percentuale possesso palla (ventesimo in Serie A): 39.2%

Precisione passaggi (ventesimo in Serie A): 74.9%

Disciplina (terzo in Serie A): 19 cartellini