Parma, Iacoponi assicura: "Proveremo a dare fastidio all'Inter"

Fonte: Fcinternews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore del Parma Simone Iacoponi è stato intervistato da InterTV nel momento dell'arrivo della squadra crociata al Tardini. Queste le sue parole sulla sfida di questa sera: "Noi la sorpresa della Serie A? Diciamo di sì, sappiamo quale sia il nostro valore e siamo consci di ciò che stiamo facendo in campionato. Ma il percorso è ancora lungo e non abbiamo ancora raggiunto il nostro traguardo prestabilito. Cercheremo di lavorare, settimana dopo settimana: anche stasera proveremo a dare fastidio all'Inter, cercando davanti al nostro pubblico di portare a casa un risultato che per noi sarebbe molto importante".