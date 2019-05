Parma, Iacoponi: "Calcoli sono energie perse. Domenica è una finale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Iacoponi, capitano del Parma nella prossima sfida, in cui festeggerà anche le 100 presenze in crociato, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida alla Fiorentina e chiamare a raccolta tutto il pubblico crociato. Ecco quanto evidenziato da ParmaLive.com: “Non volevamo arrivare a questo punto ma domenica ci aspetta una finale, vogliamo chiudere in casa il discorso salvezza. Sarà importante l’apporto del pubblico, ci ha aiutato in diversi momenti quest’anno e nelle scorse stagioni, nei periodi di difficoltà è ancora più decisivo. Abbiamo fatto molti sacrifici tutti insieme, trovarsi in questa partita con l’obiettivo alla nostra portata deve farci pensare solo a questo e a nient’altro. Abbiamo ragionato sulla sconfitta di Bologna, ormai è passata, gli errori ci sono stati e vanno accantonati, pensiamo alla Fiorentina”.

L'assenza di Bruno Alves?

"Come già successo qualcun altro prenderà il suo posto: sappiamo che è un giocatore importante ma la nostra forza è stata il gruppo, in questa annata con molte difficoltà, dunque non pensiamo alle assenze ma a chi giocherà. La sensazione di essere già salvi non c’è stata, forse uno poteva pensare di raggiungere l’obiettivo con più serenità, ma sapevamo che non sarebbe stato semplice: ora prendiamoci la salvezza domenica tutti insieme. Di scontato non c’è nulla, nessuno ci ha regalato niente così come la Fiorentina non verrà certo qui a fare una passeggiata; dipende da noi, dobbiamo vincere. I calcoli? Sono energie perse, dobbiamo pensare a noi stessi e cosa farà l’Empoli si vedrà a fine partita”.

Solo tu e Luigi Sepe avete giocato tutte le gare quest'anno:

“Sono felice ed è per un motivo d’orgoglio aver potuto giocare tutte le gare quest’anno, chiaro che venendo dalla Lega Pro affrontare una gara come quella di domenica per restare in Serie A ti porta a dare tutto. Le responsabilità dobbiamo prendercele tutti insieme, la squadra è quella che fa la differenza. A Bologna è mancato qualcosa, ma l’atteggiamento con il quale abbiamo voluto affrontare le partite è sempre stato positivo, provando a dare sempre il massimo. Il pubblico? Ci deve stare vicino come ha sempre fatto, insieme ai tifosi nei momenti di difficoltà siamo sempre riusciti a venirne fuori in questi anni“.

Cosa dirai ai tuoi compagni prima della gara?

“Ai miei compagni dirò che come abbiamo passato momenti difficili in anni passati compattandoci e stando uniti, così dobbiamo fare adesso. Ognuno da solo non può sconfiggere l’avversario, ma lo fa aiutando i compagni. Difesa a tre o a quattro? Non so cosa deciderà il mister, già in precedenza ho fatto il centrale a quattro, poi l’ho fatto a tre; è un ruolo nel quale mi trovo bene per le mie caratteristiche”.