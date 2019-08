Parma, Iacoponi: "La Juve non è solo CR7. Bruno Alves ci aiuta tanto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Iacoponi, difensore del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista dell'esordio in campionato in programma per domani al Tardini contro la Juventus. Queste le sue parole: "Non sarà semplice avere a che fare con Cristiano Ronaldo, servirà l'aiuto di tutti. Non c'è solo lui nella Juve, dobbiamo stare attenti a tutti, altrimenti diventa complicato. Non toglie il sonno pensare a CR7 ma ci pensi. Bruno Alves è amico di Ronaldo e ci dà tanti consigli".