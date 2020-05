Parma, Iacoponi: "Mi infastidisce l'incertezza che grava sul calcio, bene la ripresa"

Il difensore del Parma Simone Iacoponi ha parlato ai microfoni di "Bar Sport" su TV Parma: "Abbiamo vissuto con entusiasmo il primo giorno di ripresa, anche perché c’era la voglia di rompere l’isolamento e ritrovare la vita di gruppo. Ancora non possiamo utilizzare lo spogliatoio, però già vedersi con i compagni e fare cose insieme è un passo verso il ritorno alle nostre vite normali. Stiamo tutti molto attenti e usiamo precauzioni che dovranno diventare abitudini per un bel pezzo riporta Parmalive.com -. Cosa mi turba in questo periodo in cui si prova a ripartire? Mi infastidisce l’incertezza che grava sul calcio. Capisco che si debba navigare a vista, siamo in una situazione nuova per tutti, eppure vorrei avere qualche punto fermo sulle cose che possiamo e non possiamo fare, e sulle date. Questa incertezza è frustrante per tutti noi, anche perché è in contrasto con l’evidente impegno della società, che ha pensato davvero a tutto per metterci nelle condizioni di tornare ad allenarci e a giocare. Sarà un campionato diverso: si giocherà a porte chiuse e il programma sarà davvero fitto, ci aspettano molte partite ravvicinate. Immagino sarà importante avere anche forze fresche in campo. Proveremo a fare del nostro meglio".