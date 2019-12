Milan, Massara: "Per Ibrahimovic non c'è una trattativa: sta valutando"

Frederic Massara, dirigente del Milan, ha commentato così ai microfoni di Sky il momento dei rossoneri a pochi minuti dal match contro il Parma: "Bisogna ingranare la marcia, vincere e ottenere una classifica migliore. Per Ibrahimovic non ci sono novità, non c'è una trattativa. Sta...