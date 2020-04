Parma, Iacoponi: "Non è vero che non facciamo bel gioco. Si vede la mano del mister"

Simone Iacoponi, difensore del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva nel giorno del suo trentatreesimo compleanno: "Non è un periodo semplice, ci siamo attrezzati con mezzi e programmi grazie alla società e cerchiamo di allenarci sperando di farlo il prima possibile nei nostri centri sportivi. La voglia di riprendere il campionato non manca, ovviamente dovranno permetterlo le condizioni sanitarie", riporta TuttoJuve.

Il cammino del Parma: "Già lo scorso anno stavamo facendo un buon campionato, poi ci siamo un po' persi ma salvarsi non era semplice al primo anno in Serie A dopo tanti anni. Quest'anno, invece, prima della sospensione stavamo facendo benissimo. D'Aversa? La sua mano si vede. Non è vero che non facciamo un bel gioco, le nostre partite sono spesso spettacolari e esaltiamo le caratteristiche dei giocatori".

Kulusevski alla Juve: "Ha grandissime qualità e potenzialità, è giovanissimo e ha già fatto vedere tanto. Chiaro che il salto dal Parma alla Juventus è abbastanza grosso: è la società migliore in Italia e le pressioni saranno diverse, deve essere bravo a saperle gestire e a farsi aiutare dai compagni di squadra più esperti".