© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Udinese-Parma, il difensore crociato Simone Iacoponi ha rilasciato una breve intervista a DAZN: "L'anno scorso qui abbiamo fatto una partita importante. Oggi sarà una partita difficile, l'Udinese è partita forte, ha vinto con il Milan, ha due partite di fila in casa. Abbiamo preparato la partita come una partita importante, e sicuramente lo è perché l'Udinese farà di tutto per vincere".