Parma, Iacoponi: "Partita di sacrificio, avanti su questa strada"

“E’ stata una prova importante, di sacrificio perché avevamo di fronte una squadra forte che è venuta qua per provare a vincere. Noi abbiamo fatto la partita giusta con lo spirito di volontà che ci voleva, conquistando un punto e provando pure a vincerla”. E’ questo il commento di Simone Iacoponi, difensore del Parma, dopo il pareggio interno di oggi contro il Torino: “Non siamo riusciti a vincere – prosegue – ma lo spirito e la strada sono quelli giusti. C’è stata una bella cornice di pubblico, c’è un grande rapporto tra noi e i tifosi che deve andare avanti così fino alla fine. Ci hanno dato la carica giusta, importante e che ci voleva. Questo pareggio è stato accolto quasi come una vittoria perché venire fuori da questo momento non era semplice. E’ un punto molto importante sia per il morale che per la classifica. Il modulo? Abbiamo cambiato qualcosa, ho fatto il centrale ma è cambiato soltanto il ruolo che avevo già ricoperto in passato. E’ un ruolo che mi piace”.

“Dopo la partita ci siamo fatti i complimenti tutti insieme – continua – oggi non era semplice perché avevamo di fronte una squadra importante e forte. Uscirne era complicato ma lo abbiamo tutti insieme, di squadra e questo è stato fondamentale. Io sinceramente non ho visto tutte queste difficoltà, anzi. Le palle più nitide per vincere la partita le abbiamo avute noi soprattutto nel secondo tempo con Dimarco e Gagliolo. E’ chiaro che qualcosa hanno creato ma tappare tutti i buchi e limitare diversi giocatori non è così semplice e scontato. La partita è stata quella giusta, abbiamo provato anche a vincere“.

“La squadra sta bene, a parte qualche infortunio di ragazzi che sicuramente riprenderanno il prima possibile, abbiamo affrontato tre partite in una settimana e siamo arrivati alla fine in condizioni fisiche ottime. Questo momento è un momento particolare, arrivavamo da un periodo difficile e non era semplice. Adesso abbiamo trovato un po’ di fiducia e dobbiamo portarla fino alla fine perché non siamo dei brocchi adesso e i punti che abbiamo fatto possiamo continuare a farli. Quanto manca alla salvezza non lo so, quando la matematica ce lo dirà festeggeremo tutti insieme“.