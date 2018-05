Parma, Iacoponi: "Promozione inaspettata. Futuro? Vorrei restare"

Fonte: Parmalive.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il difensore classe '87 Simone Iacoponi intervistato da Parmalive.com ha parlato della promozione in Serie A arrivata nell'ultima gara di campionato: “All'inizio c'era molta incredulità, è stata una promozione inaspettata, pensavamo di giocarcela ai play off. Ma ora stiamo iniziando a farci la bocca, cominciamo a crederci veramente. È tutto vero, siamo in A. La stagione è sofferta, spettacolare e ricca. Ricca di emozioni e di episodi, sia positivi che negativi. Un'insieme di cose ha fatto sì che raggiungessimo questo traguardo. Da vero gruppo siamo riusciti a portare a casa quello che volevamo, nonostante le difficoltà incontrare durante il percorso. Dopo le vittorie con Frosinone e Palermo abbiamo capito di essere tornati in corsa. L'obiettivo era proprio lì alla portata. Però secondo me il momento più importante è stato dopo la sconfitta con l'Empoli. Da lì in poi siamo ripartiti da zero, senza pensare né alla A né ai play off. Abbiamo pensato solo a giocare partita per partita. - continua Iacoponi parlando di mister D'Aversa e del futuro - Il mister ha fatto una grandissima impresa. È stato messo in discussione più volte, però alla fine ha avuto ragione lui in tutto e per tutto perché vincere due campionati di fila è veramente difficile. Se sarà il nuovo Conte non lo so, però se porterà avanti le sue idee, nessuno gli potrà dir niente. Futuro? Ho ancora un anno di contratto col Parma e la società dovrà prima fare le sue valutazioni. È chiaro che io spero di conoscere il mio futuro il prima possibile, però per ora pensiamo a festeggiare. Poi ne parleremo con calma e vedremo quale sarà la soluzione migliore per entrambi".