Parma, Iacoponi: "Riscattata sconfitta con l'Atalanta, continuiamo così"

© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Iacoponi, difensore del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport subito dopo il fischio finale del match con il Lecce: "Ho realizzato un gol importante: è andata bene, dovevamo riscattarci dopo la sconfitta con l'Atalanta. Chiudiamo bene il girone d'andata, ora dobbiamo pensare a quello che ci aspetta nel ritorno, continuiamo così. La classifica? Sicuramente abbiamo fatto un grandissimo girone d'andata, questo ci dà più tranquillità. Prima però raggiungiamo l'obiettivo salvezza, poi vedremo dove possiamo arrivare. Non sono industruttibile, ho anch'io i miei acciacchi, ma cerco di rispondere sempre quando il mister mi chiama e di fare quello che posso. Sampei sul parastinco? La pesca è la mia passione, quando ho tempo libero vado sempre. Sampei l'ho sempre guardato quand'ero piccolo, ma non sono capace a prendere i pesci grossi che prendeva lui. Mi sono fatto biondo per via di una scommessa persa: avevo scommesso col mio parrucchiere che avremmo fatto punti con la Juve alla prima giornata, ma purtroppo abbiamo perso".