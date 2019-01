Parma, idea Ranocchia a parametro zero in caso di mancato rinnovo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andrea Ranocchia è una idea molto concreta per il Parma che verrà secondo la redazione sportiva di Sky: il centrale, in scadenza a giugno 2019 con l'Inter, potrebbe decidere di andare a giocare e i crociati ci stanno pensando in ottica giugno 2019. Non è escluso che l'ex capitano nerazzurro decida di proseguire la sua avventura in nerazzurro, ma in caso di addio il Parma è in prima fila, considerato anche l'addio praticamente certo di Bastoni, che dopo una grande stagione dovrebbe vestire proprio la maglia nerazzurra.